Barış pınarı harekat bölgesinde pkk-ypg terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul...
Barış Pınarı Harekat Bölgesinde PKK-YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu.
14.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:23
Barış Pınarı Harekat Bölgesinde PKK-YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Barış pınarı harekat bölgesinde pkk-ypg terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul...