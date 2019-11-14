Barış pınarı harekat bölgesinde pkk-ypg terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul...
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Barış pınarı harekat bölgesinde pkk-ypg terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul...

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde PKK-YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu.

14.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:23
Barış pınarı harekat bölgesinde pkk-ypg terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul...

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde PKK-YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Barış pınarı harekat bölgesinde pkk-ypg terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul...
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