Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi
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Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında 75 adet Claymore tipi el yapımı mayının tespit sonrası imha edildiğini duyurdu.

12.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:06
Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında 75 adet Claymore tipi el yapımı mayının tespit sonrası imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan 75 adet Claymore tipi el yapımı mayın tespit etti. Mayınlar METİ tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA
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