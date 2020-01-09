Barış Pınarı Harekat bölgesinde 1660 EYP ve 891 mayın etkisiz hale getirildi

09.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:40

Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan 1660 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 891 mayın etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk komandoları, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri temizleme çalışmalarına dikkatle devam ediyor.

Bu kapsamda şu ana kadar 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA