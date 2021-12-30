Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda DSİ personeli şehit oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda Devlet Su İşleri Müdürlüğü personelinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehidin naaşının, yarın GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı kaydedildi.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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