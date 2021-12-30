Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu - Haberler
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Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda DSİ personeli şehit oldu.

Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda DSİ personeli şehit oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda Devlet Su İşleri Müdürlüğü personelinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehidin naaşının, yarın GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı kaydedildi.

Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu

Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu

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