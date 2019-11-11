Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde motosikletteki patlayıcı etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
11.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:52
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Komandolarımız Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı."
Kaynak: DHA