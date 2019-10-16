"Barış Pınarı, Fırat'ın doğusundan tehcir edilenlerin dönüş umududur" - Buhabur aşireti mensubu...

16.10.2019 11:29

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 4,5 yıllık YPG/PKK teröründen kurtarılan Tel Abyad'da siviller, harekatın ve güvenli bölgenin, yerinden edilenlerin dönüş umudu olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, terörden arındırıldı.

Kentin 4,5 yıl süren YPG/PKK işgalinden kurtarılmasının ardından AA muhabirlerine konuşan Tel Abyadlı sivillerden Buhabur aşireti mensubu Rakan Hıdır, "Siviller, terör örgütü YPG/PKK'dan çok çekti. Arap kökenli siviller, Fırat'ın doğusunda onların keyfi uygulamalarından, ayrılıkçı davranışlarından ve ihanetlerinden ötürü yerinden edildi." dedi.

Kaynak: AA