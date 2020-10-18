Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

18.10.2020 21:45 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:48
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YGP'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YGP'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı.

Teröristler komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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