Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
18.10.2020 21:45 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:48
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YGP'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YGP'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı.
Teröristler komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici