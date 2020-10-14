Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

14.10.2020 10:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:30
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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