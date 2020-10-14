Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
14.10.2020 10:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:30
Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak