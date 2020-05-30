Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi

- Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

30.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:29

- Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

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