Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi - Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

- Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: İHA