Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde olan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde olan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, komandolar tarafından PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminin bir kez daha önlediğini, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, komandolar tarafından icra edilen operasyona ilişkin görüntü paylaştı. Görüntülerde, dağda devriye atan Mehmetçiklerin, devriye sırasında karşı tarafa ateş açtığı görülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA