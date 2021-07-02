Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
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