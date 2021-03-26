Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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