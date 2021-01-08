Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

08.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:58
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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