- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
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- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
31.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:21

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor" denildi.

Kaynak: İHA

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