- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
31.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:21
- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor" denildi.
Kaynak: İHA