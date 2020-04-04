Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı Harekatı, Komando, Güncel

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 YPG/PKK'lı teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

04.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:52
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 YPG/PKK'lı teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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