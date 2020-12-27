Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızmaya çalışan 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızmaya çalışan 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızmaya çalışan 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÖZKAN