Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızmaya çalışan 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızmaya çalışan 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

27.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:08
Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızmaya çalışan 15 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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