Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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