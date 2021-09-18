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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/ Ypg mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Haber: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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