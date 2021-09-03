Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimini önleyen komandoların, tespit edilen 5 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Son dakika haberleri... MSB: Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberleri... MSB: Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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