Barış Pınarı bölgesine Kumluca'dan bir tır sebze ve meyve yardımı

13.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:16

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Barış Pınarı bölgesine portakal, domates, patlıcan, biber ve salatalıktan oluşan yardım tırı gönderildi.



Türkiye Diyanet Vakfı Kumluca Şubesi tarafından Kumluca ve Beykent Toptancı Hallerinde portakal, domates, biber, patlıcan ve salatalık toplandı. Hayırsever vatandaşların bağışladığı sebze ve meyvelerin doldurduğu tır, Barış Pınarı Bölgesine gitmesi için İlçe Müftüsü Hacı Kahraman'ın yaptığı dualarla yola çıktı.



Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi AK Partili Şefik Durdaş, Türkiye Diyanet Vakfı Kumluca Şubesi Temsilcileri ve vatandaşların uğurladığı sebze ve meyve yüklü tırın bugün akşam saatlerinde Rasulayn'da olması bekleniyor.



Kumluca Müftüsü Kahraman, "Türkiye Diyanet Vakfı Kumluca Şubesi tarafından hazırlanan bir tır dolusu sebze ve meyveleri Barış Harekatı Bölgesine gönderdik. Bu tır Allah'ın izniyle bu akşam saatlerinde Rasulayn'da olacak. Mehmetçiklerimiz bu sebze ve meyveleri yerel halka dağıtacak. Kampanyamıza destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA