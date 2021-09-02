Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk topçusundan PKK/YPG'ye tam isabet. Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımızla etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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