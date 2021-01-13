Barış Pınarı bölgesinde yaşayanlar, EYP ve mayınlara karşı bilgilendirildi

Barış Pınarı bölgesinde yaşayanlar, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) karşı bilgilendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lere karşı Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyelilerin bilgilendirilmesine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede huzur ve güvenliğin korunması için görev yapan kahraman komandolarımız, aynı zamanda 8 meskun mahalde 175 yetişkine ve 6 okuldaki 692 öğrenciye görseller de kullanarak dikkat edecekleri hususlara ilişkin detaylı bilgilendirme yaptı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan