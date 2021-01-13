Barış Pınarı bölgesinde yaşayanlar, EYP ve mayınlara karşı bilgilendirildi
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Barış Pınarı bölgesinde yaşayanlar, EYP ve mayınlara karşı bilgilendirildi

13.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:52
Barış Pınarı bölgesinde yaşayanlar, EYP ve mayınlara karşı bilgilendirildi

Barış Pınarı bölgesinde yaşayanlar, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) karşı bilgilendirildi.

Barış Pınarı bölgesinde yaşayanlar, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) karşı bilgilendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lere karşı Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyelilerin bilgilendirilmesine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede huzur ve güvenliğin korunması için görev yapan kahraman komandolarımız, aynı zamanda 8 meskun mahalde 175 yetişkine ve 6 okuldaki 692 öğrenciye görseller de kullanarak dikkat edecekleri hususlara ilişkin detaylı bilgilendirme yaptı."

Barış Pınarı bölgesinde yaşayanlar, EYP ve mayınlara karşı bilgilendirildi
Barış Pınarı bölgesinde yaşayanlar, EYP ve mayınlara karşı bilgilendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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