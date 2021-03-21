Barış Pınarı bölgesindeki saldırının detayları ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Barış Pınarı bölgesindeki saldırının detayları ortaya çıktı

21.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:34
Barış Pınarı bölgesindeki saldırının detayları ortaya çıktı

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırıda etkisiz hale getirilen 8 teröristin Saida, Muallak ve Cebel bölgelerini hedef aldığı, Suriyeli vatandaşların evlerine güvenli ve gönüllü olarak dönmeleri için bu bölgeleri emniyete almaya çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik olduğu...

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırıda etkisiz hale getirilen 8 teröristin Saida, Muallak ve Cebel bölgelerini hedef aldığı, Suriyeli vatandaşların evlerine güvenli ve gönüllü olarak dönmeleri için bu bölgeleri emniyete almaya çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik olduğu tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki TSK unsurlarına güneyden ateş açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Komandoların hemen karşılık vererek teröristleri etkisiz hale getirdiği saldırıya ilişkin detaylar netleşti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güneyden saldıran teröristler Rakka'daki Saida, Muallak ve Cebel bölgelerini hedef aldı. Saldırının söz konusu bölgeleri Suriyeli vatandaşların evlerine güvenli, gönüllü ve saygın şekilde dönmeleri için emniyete almaya çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik olduğu tespit edildi.

Bu bölgeler Barış Pınarı Harekatı öncesinde terör örgütü PKK/YPG üyelerince yoğunlukla kullanılmış, teröristler tarafından kazılan çok sayıda tünel ve tuzaklanan mayın, EYP'lerin olduğu belirlenmişti. Mehmetçik de bu bölgeleri emniyetli hale getirmek için çalışmalara başlamıştı. Yapılan saldırı sonrasında komandolar hemen karşılık vererek 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Bu bölgeler daha önce "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapattığı" iddiaları ile de gündeme gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamış, bölgede geçmişte teröristler tarafından kazılan çok sayıda tünel ve tuzaklanan mayın, EYP olduğu, bölgenin emniyetli hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği açıklamıştı.

Güvenlik uzmanları da son saldırının bu bölgelere yönelik olmasının, Bakanlık kaynaklarının haklılığının bir kez daha teyit edilmesi anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Ayn İsa'da teröristlerin yeni oyunu

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG üyelerinin Ayn İsa'da yeni bir girişimde bulunduğu belirlendi.

Bölgede çeşitli noktalarda yangın çıkaran teröristler bununla bölgeyi Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalışıyor. Teröristlerin böylece dünya kamuoyuna "Ayn İsa bölgesinde sivil halkın hedef alındığı" yalanını yaymaya çalıştığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Josef De Souza Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barış Pınarı bölgesindeki saldırının detayları ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 12:44:05. #1.15#
title