Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve tekerlekli sandalye yardımı yapıldı
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Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve tekerlekli sandalye yardımı yapıldı

Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve tekerlekli sandalye yardımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldığını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesinin huzur ve güvenliğini sağlama görevinin yanı sıra bölge halkına yönelik yardımlara da devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, son olarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılırken, engellilere ise tekerlekli sandalye dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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