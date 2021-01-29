Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kırtasiye yardımı
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Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kırtasiye yardımı

29.01.2021 16:28 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:33
Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kırtasiye yardımı

Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kırtasiye yardımıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Hebbel İlkokulu öğrencilerine gıda ve kırtasiye yardımı yapıldığını duyurdu.

Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kırtasiye yardımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Hebbel İlkokulu öğrencilerine gıda ve kırtasiye yardımı yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanlığının yanı sıra insani yardımlarıyla da tüm dünyaya örnek olan Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesindeki çocukların kalplerine dokunmaya devam ediyor. Bölgede bulunan Hebbel İlkokulu öğrencilerine gıda ve kırtasiye yardımı yapıldı" denildi.

ANKARA,


Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kırtasiye yardımı
Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kırtasiye yardımı
Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kırtasiye yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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