ŞANLIURFA (İHA) - Barış Pınarı bölgesinde yenilenen bir okul törenle açıldı

TEL ABYAD Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde, Unique Childerns Charity ve Ensar İnsani Yardımlaşma Derneği işbirliğinde onarım ve tadilatı tamamlanan Hamam Türkmen Cenubi İlkokulu, düzenlenen törenle eğitim öğretimin hizmetine sunuldu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan çocukların daha iyi şartlarda eğitim öğretim görmesini temin etmek amacıyla uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle yenilenen Telabyad'a bağlı Hamam Türkmen Cenubi İlkokulu, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Okulun açılış törenine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Telabyad Koordinatör Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Hacı Salih Abdullah ile Unique Childern's Charity Başkanı Yasir Muhammed, Ensar İnsani Yardım Derneği Temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, okulun onarılmasında katkıları nedeniyle Ensar İnsani Yardımlaşma Derneği ile İngiltere merkezli Unique Childerns Charity adlı organizasyona bağış yapan hayırseverlere teşekkür ederek, okulun tüm çocuklara hayırlı olmasını diledi.

Böylesi hayırlı bir hizmeti gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu dile getiren Unique Childerns Charity Başkanı Yasir Muhammed ise, bu imkanı sağlaması nedeniyle Vali Abdullah Erin ile diğer yetkililere teşekkür ederek, okulun Hamam Türkmenli çocuklara hayırlı olmasını diledi.

Yapılan dualar ve kurdele kesiminin ardından okulun sınıflarını ziyaret edilerek, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.