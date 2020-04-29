Barış Pınarı bölgesinde tuzaklanan anti-tank mayını imha edildi
Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayınının imha edildiği bildirildi.
29.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:10
Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayınının imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi."
Kaynak: AA