Barış Pınarı bölgesinde Türkiye'nin onardığı okullar eğitime açıldı

Barış Pınarı bölgesinde Türkiye tarafından onarımları yapılan okullar eğitime açıldı.

Barış Pınarı bölgesinde Türkiye tarafından onarımları yapılan okullar eğitime açıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Tel Cenneb ve Vadha köylerindeki okulların onarımları yapıldı.

Eğitim ve öğretime hazır hale getirilen okullar, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun