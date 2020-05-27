Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen EYP böyle imha edildi
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Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen EYP böyle imha edildi

Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen EYP böyle imha edildi Milli Savunma Bakanlığı; Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneğinin, komandolar tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

27.05.2020 19:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:35

Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen EYP böyle imha edildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı; Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneğinin, komandolar tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pınarı bölgesinde yapılan EYP imhasına ilişkin paylaşımda bulundu. Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmayı ve bölge halkının tarım faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen PKK/YPG'li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneği, komandolarımız tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi" denildi. Ayrıca, tespit edilen EYP düzeneğine ve düzeneğin imha edilmesine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen EYP böyle imha edildi

Kaynak: İHA

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