Barış Pınarı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmayı ve bölge halkının tarım faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen PKK/YPG'li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneği, komandolarımız tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA