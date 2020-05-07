Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat ele geçirildi
07.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:42
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li teröristler tespit edildiği belirtildi.
Komandoların müdahalesinin ardından kaçan teröristlere ait 5 adet mühimmatıyla birlikte RPG-7 tanksavar silahı ve AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA