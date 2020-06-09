Barış Pınarı bölgesinde sivillerin evine tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan el yapımı patlayıcının kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.
09.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:14
Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan el yapımı patlayıcının kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi (METİ) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Kaynak: AA