Barış Pınarı bölgesinde sivillerin evine tuzaklanan patlayıcı imha edildi Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan el yapımı patlayıcının kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan el yapımı patlayıcının kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi (METİ) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Kaynak: AA