Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye büyük darbe
25.11.2020 09:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:01
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı