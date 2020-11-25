Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye büyük darbe
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Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye büyük darbe

25.11.2020 09:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:01

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye büyük darbe
Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye büyük darbe
Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye büyük darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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