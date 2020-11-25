Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı