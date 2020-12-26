Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçik'ten halka yardım
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Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçik'ten halka yardım

26.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:03
Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçik'ten halka yardım

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde 64 kişiye kıyafet yardımında bulundu.

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde 64 kişiye kıyafet yardımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En büyük moral ve motivasyon kaynağımız mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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