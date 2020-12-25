MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım
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MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

25.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:38
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli 64 ihtiyaç sahibine kıyafet ve bot, bir engelliye de tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli 64 ihtiyaç sahibine kıyafet ve bot, bir engelliye de tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"En büyük moral ve motivasyon kaynağımız, mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi."

MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 17:46:01. #1.14#
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