MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli 64 ihtiyaç sahibine kıyafet ve bot, bir engelliye de tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli 64 ihtiyaç sahibine kıyafet ve bot, bir engelliye de tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"En büyük moral ve motivasyon kaynağımız, mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş