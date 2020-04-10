Barış Pınarı bölgesinde maske üretimi başladı Korona virüse karşı alınan tedbir kararlarını hızlıca hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden temizlenerek huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede de aynı tedbirleri uygulamaya devam ediyor.

Korona virüse karşı alınan tedbir kararlarını hızlıca hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden temizlenerek huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede de aynı tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda bölgede yaşayanların maske ihtiyacının temin edilmesi amacıyla bir atölye kuruldu.

Pandemi ilan edilmeden önce Suriye tarafından giriş çıkışların kapatıldığı Telabyad ve Resulayn'da broşürler, Barış Pınarı FM aracılığıyla yapılan yayınlar ve görevlendirilen personelin çalışmalarıyla halkı bilgilendiren Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla bölgede yaşayanların maske ihtiyacının temin edilmesi amacıyla bir de atölye kurdu. Resulayn Mahalli Meclisinin desteğiyle, Halk Eğitim Merkezinde oluşturulan atölyede görevlendirilen kursiyer kadınlar, sağlık kontrollerinden geçip hijyen tedbirlerini aldıktan sonra başladıkları çalışma ile cerrahi maske üretimi yapıyor.

Resulaynlı kadınların 13 makine, ütü ve profesyonel kesim makası kullanarak başladıkları cerrahi maske üretimini yerinde inceleyen Resulayn Koordinatörü Kaymakam Erdinç Dolu, bölgede hayatın normalleştirilmesi adına, Vali Abdullah Erin'in talimatları ile hızlı bir çalışma ile maske üretimine başladıklarını söyledi.

Resulayn'da korona virüsle enfekte olmuş vaka bulunmadığını ifade eden Dolu, tedbirleri en üst seviyede almaya devam ettiklerini, bölgede görev yapan Mehmetçikler, sağlık çalışanları ve halka dağıtılmak üzere kurdukları atölyede 12 kursiyerin çalışmaya başladığını ve günde bin adet maske üreteceklerini ifade etti.

Atölyede üretime başlayan kursiyerler Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle Resulayn'da hayatın normale döndüğünü söyleyerek, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını karşısında kendilerine destek veren Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA