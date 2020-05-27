Barış Pınarı bölgesinde komandolardan EYP imhası Milli Savunma Bakanlığı; Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneğinin, komandolar tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı; Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneğinin, komandolar tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pınarı bölgesinde yapılan EYP imhasına ilişkin paylaşımda bulundu. Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmayı ve bölge halkının tarım faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen PKK/YPG'li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneği, komandolarımız tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi" denildi. Ayrıca, tespit edilen EYP düzeneğine ve düzeneğin imha edilmesine ilişkin görüntüler de paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA