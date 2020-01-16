Barış Pınarı bölgesinde EYP imhası sürüyor
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Barış Pınarı bölgesinde EYP imhası sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin başarılı şekilde imha edildiğini bildirdi.

16.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:30
Barış Pınarı bölgesinde EYP imhası sürüyor

(MSB), Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin başarılı şekilde imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdürdüğü belirtildi.

Faaliyetler esnasında tespit edilen EYP düzeneğinin kahraman Mehmetçik tarafından imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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