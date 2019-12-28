Barış Pınarı bölgesinde ekmek dağıtımı devam ediyor
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Barış Pınarı bölgesinde ekmek dağıtımı devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde günlük ekmek dağıtımının devam ettiğini duyurdu.

28.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:27
Barış Pınarı bölgesinde ekmek dağıtımı devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde günlük ekmek dağıtımının devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz terör örgütü PKK/YPG'nin mayın/el yapımı patlayıcılarını temizlemeye devam ederken diğer yandan da bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı devam ediyor" denildi.

 


Kaynak: DHA
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