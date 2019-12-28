Barış Pınarı bölgesinde ekmek dağıtımı devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde günlük ekmek dağıtımının devam ettiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde günlük ekmek dağıtımının devam ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz terör örgütü PKK/YPG'nin mayın/el yapımı patlayıcılarını temizlemeye devam ederken diğer yandan da bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı devam ediyor" denildi.