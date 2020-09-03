Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda el yapımı patlayıcı ele geçirildi
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Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan Rasulayn ilçesinin kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Rasulayn Jandarma Danışman Timi tarafından ortak operasyonda çok sayıda el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda el yapımı patlayıcı ele geçirildi
03.09.2020 21:43 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:46

Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan Rasulayn ilçesinin kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Rasulayn Jandarma Danışman Timi tarafından ortak operasyonda çok sayıda el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

MİT ile Jandarma Danışman Timi'nin ortak operasyonunda, YPG/PKK tarafından bir araca yerleştirilen 60 kilogram ağırlığında 42 EYP'nin ele geçirildiği belirtildi.

YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Rasulayn ilçesine bağlı Mihran köyünde çok sayıda patlayıcının ele geçirilmesiyle muhtemel terör saldırısı önlendi.

Öte yandan, MİT, güvenlik güçleri ve SMO unsurları işbirliği ile Tel Abyad ilçesine bağlı Sluk beldesi ile Rasulayn ilçesinde bağlı Mebruke beldesinde çok sayıda terör saldırısı önlendi.

Terör örgütü YPG/PKK, bölgedeki istikrar ve huzur ortamını bozmak için sık sık Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sivillerin en kalabalık olduğu yerde terör saldırıları düzenliyor.

Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesi 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Kaynak: AA

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