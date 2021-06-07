Barış Pınarı bölgesinde bir araca tuzaklanmış bomba imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta bir araca tuzaklanmış iki bombanın imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta bir araca tuzaklanmış iki bombanın imha edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde 2 adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, bombanın imha edilmesine dair görüntülere de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe