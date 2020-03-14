Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 oldu Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 oldu Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini açıkladı.

Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 oldu ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Okulları yıkan, tüneller kazan, karargah haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor" denildi. Kaynak: İHA Haberin Videosu: Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 oldu