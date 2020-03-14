Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 oldu Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Okulları yıkan, tüneller kazan, karargah haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA