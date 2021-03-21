Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

21.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:07
Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesindeki komandolara ateş açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesindeki komandolara ateş açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesindeki komandolara PKK/YPG'li teröristlerce güneyden ateş açıldı.

Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilmesiyle 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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