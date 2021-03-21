Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
21.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:07
Barış Pınarı bölgesindeki komandolara ateş açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesindeki komandolara ateş açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesindeki komandolara PKK/YPG'li teröristlerce güneyden ateş açıldı.
Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilmesiyle 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım