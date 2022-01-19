Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Haber

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