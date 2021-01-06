Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

06.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:26
Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG'li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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