Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
02.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:31
Milli Savunma Bakanlığı, 7'si Barış Pınarı bölgesinde, 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere sızma ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 7'si Barış Pınarı bölgesinde, 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere sızma ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan, Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak