Barış Pınarı bölgesinde 68 kilogram patlayıcı ele geçirildi
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Barış Pınarı bölgesinde 68 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Suriye'nin Tel Abyad ve Ayn El Arap bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Barış Pınarı bölgesinde 68 kilogram patlayıcı ele geçirildi
18.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:10

Suriye'nin Tel Abyad ve Ayn El Arap bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Suriye'nin Tel Abyad ve Ayn El Arap bölgesinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarına ait olduğu öğrenilen 2 adet anti tank mayını, 2 adet anti personel mayını, 1 adet mayın kutusu içerisine yerleştirilmiş EYP düzeneği, 1 adet klima tüpü içerisine yerleştirilmiş EYP düzeneği, 3 adet yönlendirilmiş patlayıcı, 1 adet fabrikasyon yapımı anti-tank basma düzeneği olmak üzere toplam 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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